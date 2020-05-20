В Антарктиде появился «зеленый снег» видео

Глобальное потепление вызывает появление зеленых водорослей на снежных покровах Антарктиды, сообщает Science Daily.

Ученые Кэмбриджского университета и британской Антарктической службы обнаружили почти 1 700 отдельных очагов цветения водорослей на площади примерно двух квадратных километров.

Водоросли встречаются чаще у мест обитания пингвинов и птиц, поскольку их экскременты являются удобрением.

Специалисты не исключают, что в случае продолжительного роста температуры часть Антарктиды может лишиться снежного покрова и водоросли исчезнут из-за отсутствия талой воды и слякоти.

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