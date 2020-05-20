В Антарктиде появился «зеленый снег» видео
Глобальное потепление вызывает появление зеленых водорослей на снежных покровах Антарктиды, сообщает Science Daily.
Ученые Кэмбриджского университета и британской Антарктической службы обнаружили почти 1 700 отдельных очагов цветения водорослей на площади примерно двух квадратных километров.
Водоросли встречаются чаще у мест обитания пингвинов и птиц, поскольку их экскременты являются удобрением.
Специалисты не исключают, что в случае продолжительного роста температуры часть Антарктиды может лишиться снежного покрова и водоросли исчезнут из-за отсутствия талой воды и слякоти.