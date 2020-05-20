Ильхам Алиев: «Это была самая грязная и коррумпированная сфера»

«Уже несколько лет, как в стране обеспечивается создание оплачиваемых общественных рабочих мест. И мы из года в год увеличиваем количество людей, привлекаемых к этим работам. Мы начали с 30 тысяч, а в этом году по моему поручению должны быть созданы 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. В этом направлении уже достигнуты результаты», - заявил сегодня, 21 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в формате видеосвязи назначенных на должности глав исполнительной власти Акстафинского и Имишлинского районов Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева, сообщает АзерТАдж.

Глава государства выразил сожаление, что из-за преступных действий некоторых глав исполнительной власти эта сфера превратилась в самую грязную и коррумпированную сферу.

«Зарплатные карты людей, привлеченных к этим работам, были украдены главами районов. В кабинетах всех арестованных глав районов и их приближенных найдены сотни зарплатных карт. Эти деньги должны дойти до малоимущих людей, которые не могут найти себе работу. Особенно в период пандемии во всех странах сокращаются рабочие места, во всех странах растет безработица, в том числе и в Азербайджане. Это бессовестно - отнимать деньги у бедного человека, и это преступление. Поэтому Министерству труда и социальной защиты населения поручено осуществлять общий контроль и мониторинг. Вы тоже серьезно изучите в районах этот вопрос и увидите, сколько людей были лишены этой возможности из-за преступников-глав исполнительной власти. Мы должны восстановить справедливость», - сказал президент.