ООН: Коронавирус нанес по человечеству тройной удар

В докладе отмечается: пандемия оказала негативное влияние на ключевые сферы жизни людей во всем мире. Серьезный урон нанесен системам здравоохранения и доходам населения.

Особенно пострадали бедные, развивающиеся страны. Дети в них практически полностью остались без образования — это случилось после того, как из-за пандемии закрылись школы. Онлайн-обучения в таких государствах попросту нет. Да и многие жители не могут позволить себе покупку компьютера.

Также отмечается, что спад в основных областях человеческого развития ощущается в большинстве стран, как богатых, так и бедных - в каждом регионе. Но при этом пандемия ведет к росту неравенства между странами.

Снижение темпов развития человеческого потенциала будет намного выше в развивающихся странах, менее способных к преодолению социально-экономических последствий пандемии, отмечается в докладе ПРООН.

В ООН считают, что в подобные ситуации необходимо решительное вмешательство. И прежде всего нужно бросить все силы на поддержку медицины, защиту рабочих мест, а также малого и среднего бизнеса.