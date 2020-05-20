Экс-главу Дагестана Абдулатипова пригласили поработать фельдшером

Мэр Дербента Хизри Абакаров заявил, что в Центральной городской больнице готовы принять помощь экс-главы Дагестана 73-летнего Рамазана Абдулатипова, пожелавшего вернуться в республику, чтобы работать фельдшером в период пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Ранее бывший глава Дагестана сообщил в своем Instagram, что готов вернуться в республику и как фельдшер оказывать помощь в борьбе с коронавирусом. Он уточнил, что в настоящее время находится в Мекке.

"Хочу сказать, что если Рамазан Гаджимурадович приедет, мы в Дербенте будем рады его помощи и с удовольствием примем его в ЦГБ, предоставим защитный костюм и все условия", - написал мэр Дербента на своей странице в Instagram.

Рамазан Абдулатипов возглавлял Дагестан с января 2013 года по октябрь 2017 года. В 1966 году он окончил Буйнакское медицинское училище по специальности "фельдшер", в 1965-1966 годах работал заведующим медпункта селения Цюмилюх, села Тлярата Дагестана.

В Дагестане по состоянию на 21 мая зарегистрированы 3 746 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 103 человека за сутки), 2 489 человек выздоровели.