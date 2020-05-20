Дания построит гигантские искусственные острова

Дания собралась построить два гигантских искусственных острова и разместить на них ветровые электростанции в рамках своей программы по борьбе с изменениями климата, пишет Handelsblatt со ссылкой на климатический план королевства.

Согласно информации, острова построят в Северном и Балтийском морях. По словам министра по вопросам климата, энергетики и строительства Дании Дана Йоргенсена, стоимость проекта в миллиардах датских крон будет трехзначной. Сейчас 100 миллиардов крон соответствуют 14,7 миллиарда долларов, передает Лента.ру.

По задумке датских властей, проект будет финансироваться за счет средств частных инвесторов. Если государству и придется вложиться в строительство энергетических островов, то его доля будет минимальной, пишет Reuters.

По данным министерства климата королевства, острова будут генерировать энергию по два гигаватта каждый. Это больше, чем совокупное потребление электричества всеми датскими домохозяйствами в настоящее время. В правительстве страны заявили, что излишек энергии можно будет экспортировать в другие европейские страны.