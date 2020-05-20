В Ливии уничтожили девять «Панцирей»

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства. Об этом сообщили в пресс-центре операции, передает агентство Anadolu.

По данным штаба, комплексы были уничтожены за последние четыре дня. Они принадлежали незаконным вооруженным формированиям Халифы Хафтара.

Системы ПВО противника были уничтожены ударными БПЛА и артиллерией правительственных войск.