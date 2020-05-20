Ильхам Алиев о хозяевах во власти

«Все главы исполнительной власти, в том числе и вы, должны встречаться с жителями всех деревень, выслушивать их проблемы и после этого принимать решения. Есть такие вопросы, которые не решаются исключительно из-за равнодушия и безответственности. Есть вопросы, решение которых не требует больших средств и усилий. Просто им не до этого. Они считают, что должны управлять как хозяева, мучить людей и удовлетворять свои личные интересы. Людям с таким мышлением нет места среди нас», - заявил сегодня, 21 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая в формате видеосвязи назначенных на должности глав исполнительной власти Акстафинского и Имишлинского районов Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева, сообщает АзерТАдж.

Глава государства обратился к новым главам районов и отметил, что они должны посетить все села, поинтересоваться проблемами граждан и разрешить их. Те проблемы, которые невозможно решить на местном уровне, необходимо довести до сведения соответствующих органов центральной власти.

«Сегодня Азербайджан обновляется, модернизируется и от новых кадров зависит очень многое. Вера людей в справедливость, их умонастроение во многом зависят от работы местных руководителей. Вы должны работать так, чтобы люди верили вам, поддерживали вас и были удовлетворены вашей работой. Вы также должны знать, что вашу работу будут контролировать. Вы должны работать так, чтобы выполнялись все мои поручения, обеспечено успешное развитие Акстафинского и Имишлинского районов», - сказал глава государства.