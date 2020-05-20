МИД: Армении нужно прочитать Хельсинкский Заключительный акт
Организованное на оккупированных землях Азербайджана шоу вокруг так называемой "церемонии принесения клятвы" МИД Армении называет "демократическим процессом", что показывает не только истинную сущность этого государства-окупанта, но и насколько оно далеко от понятия демократии. Так прокомментировала начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявление МИД Армении в связи с так называемой "церемонией принесения клятвы", организованной на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Оккупацию международно признанной территории другого государства, проведение там этнической чистки, грубое нарушение прав человека на современном международно-правовом языке называют агрессией, а не демократией», - сказала Абдуллаева.
Что касается термина «народ», на который ссылается МИД Армении, то, во-первых, армяне в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана - это не народ, а армянская община, проживающая в данном регионе, подчеркнула представитель азербайджанского МИД.
«Во-вторых, чтобы говорить о принципе самоопределения народов, МИД Армении должен сначала узнать, что означает этот принцип, прочитав Хельсинкский Заключительный акт, и только потом ссылаться на этот принцип.
Тот факт, что страна-оккупант в своих комментариях разглагольствует о мире, является высшей степенью лицемерия. Страна, желающая мира, не может проводить политику агрессии, миролюбивая страна не будет препятствовать переговорному процессу, и, наконец, сторонник мира не может быть серьезной угрозой для мира», - отметила Абдуллаева.