Азербайджан предоставил правительственные гарантии УЕФА от Евро-2020 не откажемся
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы в Баку в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АФФА.
В середине апреля АФФА направила в УЕФА уведомление о готовности принять матчи чемпионата Европы в 2021 году.
«АФФА уже официально уведомила УЕФА о согласии принять четыре матча Евро-2020 на Олимпийском стадионе в Баку в 2021 году. Все гарантии обеспечены правительством, подписанные документы отправлены в УЕФА», - заявили в пресс-службе АФФА.
Напомним, что Баку должен принять четыре матча Евро-2020: три игры группы «А» и четвертьфинал. Согласно новому графику игры должны пройти в следующие сроки: 12 июня - Уэльс – Швейцария; 16 июня - Турция – Уэльс; 20 июня - Швейцария – Турция; 3 июля - четвертьфинал.
Также о правительственных гарантиях, предоставленных в УЕФА, сообщили в Румынской федерации футбола. Бухарест летом 2021 года примет четыре матча чемпионата Европы - три на групповой стадии, а также одну из встреч 1/8 финала.
Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах. Помимо Баку и Бухареста, это также Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Среди них есть города, которые пока не подтвердили свою готовность принимать матчи Евро-2020 в следующем году.
Ранее президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что организация готова в случае необходимости сократить число городов, принимающих матчи турнира. Позже стало известно, что заседание исполнительного комитета УЕФА перенесено с 27 мая на 17 июня, так как Лондон – один из тех городов, кто еще не предоставил гарантий. В столице Англии должны пройти семь игр, в том числе два полуфинала и финал.