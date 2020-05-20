Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы в Баку в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АФФА.

В середине апреля АФФА направила в УЕФА уведомление о готовности принять матчи чемпионата Европы в 2021 году.

«АФФА уже официально уведомила УЕФА о согласии принять четыре матча Евро-2020 на Олимпийском стадионе в Баку в 2021 году. Все гарантии обеспечены правительством, подписанные документы отправлены в УЕФА», - заявили в пресс-службе АФФА.

Напомним, что Баку должен принять четыре матча Евро-2020: три игры группы «А» и четвертьфинал. Согласно новому графику игры должны пройти в следующие сроки: 12 июня - Уэльс – Швейцария; 16 июня - Турция – Уэльс; 20 июня - Швейцария – Турция; 3 июля - четвертьфинал.

Также о правительственных гарантиях, предоставленных в УЕФА, сообщили в Румынской федерации футбола. Бухарест летом 2021 года примет четыре матча чемпионата Европы - три на групповой стадии, а также одну из встреч 1/8 финала.