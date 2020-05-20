Азербайджан прислал в Украину 23 тонны гумпомощи

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Офиса украинского президента, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква встретил в международном аэропорту «Борисполь» самолет, который доставил из Баку гуманитарную помощь.

Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает 100 тысяч медицинских масок, 5 тысяч защитных комбинезонов, бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

Договоренность о предоставлении гуманитарной помощи была достигнута по результатам телефонного разговора президентов Азербайджана и Украины - Ильхама Алиева и Владимира Зеленского, состоявшегося в марте этого года.

Также в пресс-службе Офиса президента Украины сообщили, что по случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой традиционные украинские вышитые рубашки.