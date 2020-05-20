Анкара предупреждает: применим силу при угрозе турецким военным в Ливии

В случае малейшей угрозы турецким военным в Ливии и интересам Турции в регионе последует сокрушительный удар по вооруженным формированиям Халифы Хафтара, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя угрозы сторонников Хафтара о планах нанесения авиаударов по расположению турецких военных в Ливии, передает Anadolu.

«Последствия подобных действий будут очень тяжелыми для самих сторонников Хафтара. Мы вновь напоминаем, что воспримем формирования Хафтара в качестве объекта для нанесения законных ударов», - предупредил турецкий дипломат.

Аксой отметил, что угрозы в адрес Анкары последовали после переброски на восток Ливии авиационной техники по линии одного из зарубежных государств.

По словам представителя МИД Турции, угрозы Хафтара и его сторонников являются попыткой начать новый виток эскалации напряженности в Ливии.