Трамп выводит США из еще одного договора

В пятницу США уведомят Россию о выходе из договора, пишет The New York Times.

США приняли решение выйти из Договора по открытому небу. Международным партнерам Белый дом уже сообщил о своем решении, сообщает BBC со ссылкой на Assocaited Press.

Как сообщает Reuters, высокопоставленные американские чиновники, беседовавшие с небольшой группой журналистов и пожелавшие остаться неназванными, сказали, что решение было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора, передает УНИАН.

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор, объединяющий 35 стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

Это еще один шаг администрации Дональда Трампа по выводу США из целого ряда крупных международных договоров, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).