В Турции не отменят «шведский стол» и «все включено»

В Турции отменять системы «все включено» и «шведский стол» не будут, сказал министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС.

По его словам, будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены в презентации блюд «шведского стола»: «Выбранные блюда будут выдаваться поваром».

Министр рассказал о созданной в Турции программе под названием «Сертификация здорового туризма». Она состоит из «очень подробных критериев» и будет применяться в аэропортах, транспортных средствах, отелях и ресторанах.

«Персонал проходит интенсивную, регулярную, непрерывную подготовку, и это контролируется и инспектируется международными компаниями», — сказал собеседник агентства. Гости, отсканировав QR-код, смогут просмотреть историю проверок и инспекций предприятий, где они остановились.