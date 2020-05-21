Ученые создали глаз, подобный человеческому

Ученые создали искусственный глаз, устройство которого практически полностью копирует строение человеческого органа зрения. Его диаметр около двух сантиметров, у него есть сетчатка из нанопроводов и линза для фокусировки света вместо хрусталика, пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature.

Человек может видеть благодаря тому, что свет, который попадает в глаза, проходит внутри них через систему линз и попадает на фоторецепторы в сетчатке. Они преобразуют частицы света в сигналы, которые передаются в мозг. Ученые давно пытаются реконструировать эту сложную систему для создания роботов или для того, чтобы попытаться вернуть людям потерянное зрение.

Успешную попытку добиться этого сделали ученые под руководством Чжиюн Фаня из Гонконгского университета науки и технологий. Искусственный глаз, который они создали, выглядит как шар диаметром около двух сантиметров, заполненный жидкостью, которая проводит электрический ток. Глаз взрослого человека примерно того же размера, изнутри его тоже заполняет желеобразная жидкость.

Устройство может видеть благодаря искусственной сетчатке из светочувствительных нанопроводов. Они сделаны на основе перовскита – гибридного материала, который благодаря его уникальной структуре сейчас широко используют в солнечных батареях. Нанопровода реагируют на свет и передают сигнал о нем дальше подобно фоторецепторам человеческого глаза.

Чтобы проверить, может ли этот глаз видеть, ученые спроецировали на него изображения нескольких букв. Устройство успешно распознало буквы I, E и Y. Для работы устройству нужен внешний источник питания. Однако ученые планируют сделать искусственный глаз автономным, чтобы устройство работало как маленькая ячейка солнечной батареи.