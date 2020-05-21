Октай Ширалиев: Благодаря помощи Азербайджана были спасены жизни многих людей

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, встреча была организована в продолжение саммита «Мы вместе против COVID-19», который в формате Контактной группы Движения неприсоединения также посредством видеоконференции состоялся 4 мая по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева как председателя организации.

В ходе саммита «Мы вместе против COVID-19» Ильхам Алиев подчеркнул, что обсуждения в формате Контактной группы являются эффективным механизмом, и предложил создать при ней тематические рабочие подгруппы. Большинство стран Движения неприсоединения поддержали эту инициативу и предложили в первую очередь провести встречу министров здравоохранения.

Выступивший на вчерашнем мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев сообщил, что после начала пандемии наша страна оказала помощь 17 странам и трем международным организациям, благодаря этому были спасены жизни многих людей.

Приглашенный на конференцию в качестве гостя директор по Европейскому региону Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге отметил, что борьба с пандемией, осуществляемая в Азербайджане, является образцовой, а также высоко оценил финансовую и техническую помощь, оказанную Азербайджаном мировой общественности и ВОЗ.

Во встрече приняли участие 25 стран-членов Движения неприсоединения, которые были представлены на уровне министров, заместителей министров и других руководителей сферы здравоохранения.

Участники встречи выразили благодарность руководству Азербайджана за создание Контактной группы Движения неприсоединения и проведение тематических мероприятий. Они также высоко оценили поддержку, оказанную президентом страны международным усилиям в борьбе с пандемией.

Руководители систем здравоохранения стран - участниц Движения неприсоединения пришли к выводу о необходимости постоянного обмена опытом и знаниями в области лечения и профилактики опасных инфекционных заболеваний, а также информацией об эффективных медицинских препаратах и средствах индивидуальной защиты.