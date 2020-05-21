В России 155 человек заразились COVID-19 на похоронах: глава района уволился
В Красногвардейском районе Республики Адыгея (РФ) произошла вспышка заболеваемости коронавирусом из-за массового скопления людей на похоронном мероприятии, сообщают российские СМИ.
Отмечается, что на похоронах собралось около 500 человек, несмотря на режим самоизоляции.
«1 мая в одном из населенных пунктов Красногвардейского района прошли похороны, собравшие большое число людей - не только жителей Адыгеи, но и Краснодарского края. Сейчас в районе выявлен 155 заболевших коронавирусом нового типа», — пишут СМИ.
После этого глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушел в отставку, сообщила пресс-служба правительства республики. Исполняющим обязанности главы района назначен первый замруководителя муниципалитета Темур Губжоков.
Из-за вспышки коронавирусной инфекции в районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест.
Сейчас в Красногвардейском районе отмечается самый высокий в регионе рост числа инфицированных: на лечении находится 171 человек, из них 104 человека - на амбулаторном лечении, 67 жителей района госпитализированы, пришет ТАСС. В ночь на четверг умер один больной из Красногвардейского района, который находился в тяжелом состоянии. По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 591 человека, на лечении находятся 309 человек, с начала пандемии в республике выздоровели 274 человека, умерли девять.