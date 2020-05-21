Президент США Дональд Трамп, общаясь с СМИ, в шутку сказал, что с радостью бы отправил критикующих его журналистов на ракете в космос, чтобы отдохнуть от них хотя бы некоторое время.

Как сообщает Интерфакс, во время общения с журналистами у Белого дома Трамп сказал, что размышляет над возможной поездкой во Флориду на следующей неделе, чтобы понаблюдать за запланированным пуском ракеты SpaceX. "Я надеюсь, что вы составите мне компанию", - сказал американский лидер, обращаясь к представителям СМИ..

"Я бы хотел посадить вас на ракету и избавился бы от вас на время", - пошутил Трамп.

Президент США регулярно критикует некоторые американские СМИ, обвиняя их в распространении "фейковых новостей" и постоянной и необоснованной, по его мнению, критике.