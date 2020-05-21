В Бразилии рекордными темпами растет число зараженных COVID-19

Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.

Всего в Бразилии зафиксировано более 291 тыс. случаев заболевания. Это третий по величине показатель, впереди лишь США (свыше 1,5 млн зараженных) и Россия (более 300 тыс.), следует из данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, передает РБК.

Реальное число заболевших в стране, скорее всего, гораздо выше официальных данных, учитывая эпидемию в огромных трущобах — фавелах, жители которых не имеют возможности обратиться за помощью, сообщил The Financial Times бразильский эпидемиолог, директор Международного центра долголетия Алешандре Калаше. В фавелах проживают около 13 млн бразильцев.



Всего на Латинскую Америку приходится более 613 тыс. заболеваний из 5 млн по всему миру. Бразилия опережает страны региона не только по числу заражений, но и по количеству смертей. Здесь зафиксировано более 18,8 тыс. летальных исходов — шестой показатель в мире.



Ранее бразильский президент Жаир Болсонару счел введение жестких карантинных мер в стране избыточным. «Я выжил после атаки на меня с ножом, и какая-то там простуда меня не возьмет», — отмечал президент в марте. Однако уже в апреле, когда темпы распространения заболевания и смертности в Бразилии начали расти, Болсонару признал опасность коронавируса и выразил сочувствие семьям умерших. Для борьбы с вирусом он предложил использовать лекарство от малярии.