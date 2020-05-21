Евросоюз осудил угрозы Ирана в адрес Израиля

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил угрозы в адрес Израиля со стороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Я самым решительным образом осуждаю призыв верховного лидера Ирана к борьбе против Израиля. Это является угрозой международному миру и безопасности", - написал в Twitter Боррель.

По его словам, безопасность Израиля имеет первостепенное значение.

Ранее Хаменеи сообщил в Twitter о готовности поддержать любую силу, готовую бороться с Израилем.