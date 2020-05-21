Сторонник Трамп возглавил Национальную разведку США

Сенат США утвердил конгрессмена Джона Рэтклиффа в качестве директора Национальной разведки. Об этом сообщает Associated Press.

В поддержку его кандидатуры проголосовали 49 сенаторов, против — 44. В ближайшее время Рэтклифф будет приведён к присяге. На данном посту он сменит и. о. директора Ричарда Гренелла.

Директор Национальной разведки - ключевая должность в американской администрации, так как он возглавляет все американское разведсообщество. Кроме того, он должен выполнять и функции советника главы государства.

Рэтклифф - республиканец, с 2015 года - член палаты представителей от Техаса. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Рэтклиффа в конце февраля этого года.