Врач пожаловался на нехватку масок и попал в психушку
В Индии врач-анестезиолог по имени Судхакар Рао, сотрудник государственной больницы в городе Висакхапатнам, штат Андхра-Прадеш, который сообщил о нехватке средств защиты от коронавируса, был признан умалишенным и помещен в психиатрическую лечебницу.
Как сообщает BBC, его арестовали, жестоко избили дубинками и доставили с полицейский участок. Полиция утверждала, что задержанный якобы виноват сам: был пьян и нарушал общественный порядок. Избиение врача было снято на видео и широко разошлось в интернете – в приложении WhatsApp и в социальных сетях.
Рао был отстранен от работы в прошлом месяце – после того как сообщил об отсутствии защитных халатов и масок в государственной больнице. "От нас требуют использовать одну маску в течение двух недель. Как можно лечить пациентов, рискуя собственной жизнью? " – заявил врач с экрана ТВ, пишет NEWSru.co.il.
Власти штата провели в отношении него расследование, по результатам которого официальные лица заявили: Рао нанес урон стойкости и моральному состоянию своих коллег, обратившись в средства массовой информации и не подав официальную жалобу.