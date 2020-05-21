Врач пожаловался на нехватку масок и попал в психушку

В Индии врач-анестезиолог по имени Судхакар Рао, сотрудник государственной больницы в городе Висакхапатнам, штат Андхра-Прадеш, который сообщил о нехватке средств защиты от коронавируса, был признан умалишенным и помещен в психиатрическую лечебницу.

Как сообщает BBC, его арестовали, жестоко избили дубинками и доставили с полицейский участок. Полиция утверждала, что задержанный якобы виноват сам: был пьян и нарушал общественный порядок. Избиение врача было снято на видео и широко разошлось в интернете – в приложении WhatsApp и в социальных сетях.