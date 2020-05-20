Олимпиаду в Токио могут вовсе отменить из-за коронавируса

В интервью BBC Бах дал понять, что у МОК просто не будет иного выбора, поскольку еще один перенос Олимпиады, помимо финансовых проблем, внесет разлад в международный календарь соревнований, с которыми Игры неизбежно будут пересекаться, пишет Коммерсант.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что летнюю Олимпиаду в Токио придется отменить, если турнир, уже сдвинутый по срокам на год из-за пандемии коронавируса, не удастся провести и летом 2021 года.

Бах напомнил также, что на начало 2022 года намечена зимняя Олимпиада в Пекине, и это тоже делает проблематичным еще один перенос токийских Игр, поскольку может негативно сказаться на обоих проектах.

На проблему «пересечения» турниров уже пожаловались устроители Игр-2024 в Париже. Исполнительный директор парижского оргкомитета Этьен Тобуа пояснил, что сложности заключаются, к примеру, в возникшей коллизии с использованием олимпийской символики (права на нее принадлежат МОК и временно передаются оргкомитету) компаниями, обладающими статусом официальных партнеров Игр. В «нормальных» обстоятельствах это использование начинается сразу по окончании предыдущей Олимпиады. В обстоятельствах текущих срок сокращается на год, и это вызывает недовольство партнеров.

Кроме того, Бах отметил, что хотел бы избежать проведения Олимпиады без зрителей. Он также сказал, что когда придет время принятия окончательного решения, оно будет формироваться после консультаций с Всемирной организацией здравоохранения и властями Японии.

Бах признал, что Игры, очевидно, чего-то лишатся: «Они точно будут другими. Они и должны быть другими».