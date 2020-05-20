Слуга 11 президентов США умер от COVID-19

Уилсон Рузвельт Джерман, служивший в Белом доме при 11 президентах США, умер на 92-м году жизни, у него был диагностирован коронавирус нового типа. Об этом сообщила телеканалу Fox News внучка покойного Джемила Гарретт.

Она рассказала, что ее дед начинал уборщиком в Белом доме при 34-м президенте США Дуайте Эйзенхауэре и получил повышение при 35-м президенте Джоне Кеннеди.

По словам Гарретт, в данном случае не обошлось без супруги Кеннеди Жаклин, которая помогла Джерману стать старшим слугой (мажордомом). Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, включила фотографию с Джерманом в свои мемуары под названием "Становление" (Becoming).