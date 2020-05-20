НАТО экстренно собирается из-за решения Трампа

В пятницу состоится экстренное заседание Совета НАТО в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу, сообщил альянс.

Заседание пройдет на уровне послов. Источник ТАСС сказал, что участники заседания обсудят «последствия этого решения для европейской и евроатлантической безопасности и режима контроля над обычными вооружениями».

Информацию также подтвердил источник Agence France-Presse.

О выходе из договора объявил президент США Дональд Трамп в четверг, решение вступит в силу через шесть месяцев начиная с 22 мая. При этом американский лидер допустил заключение нового соглашения.