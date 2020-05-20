Китай направил Азербайджану помощь

В Министерстве иностранных дел Азербайджана состоялась церемония передачи второй и третьей партий противоэпидемических средств, доставленных из Китая в Азербайджан в рамках проекта противоэпидемической помощи, сообщает пресс-служба МИД.

Рамиз Гасанов отметил, что проведение очередного мероприятия в МИД по передаче правительству Азербайджана Китаем нового комплекта медикаментов для борьбы с коронавирусом является показателем дружественных отношений между двумя странами.

На мероприятии выступили заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики Го Минь, передает Trend.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол КНР Го Минь отметила, что в борьбе с пандемией Китай и Азербайджан поддерживают друг друга и тесно взаимодействуют на двусторонней и многосторонней основе. Посол подчеркнула, что в самое трудное для Китая время правительство Азербайджана оказало весомую поддержку Китаю.

Го Минь также сказала, что в ответ на это правительство Китая с благодарностью предоставило Азербайджану три партии противоэпидемических средств.