Иордания может пересмотреть отношения с Израилем

Иорданское Хашимитское Королевство будет вынуждено пересмотреть свои отношения с Израилем, заявил глава правительства Иордании Омар Раззаз в интервью агентству «Петра».

«Мы не приемлем односторонние шаги Израиля по аннексии палестинских территорий, и мы будем вынуждены пересмотреть наши отношения с Израилем», - цитирует агентство главу правительства.

Ранее король Иордании Абдалла II в интервью Der Spiegel также предостерег Израиль: если правительство Биньямина Нетаньяху решит распространить суверенитет на части палестинских территории, «это приведет к серьезному столкновению с королевством».