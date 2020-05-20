Брату Башара Асада запретили покидать Сирию

"Гражданину Махлуфу временно запрещен выезд из страны в связи с предъявленным ему иском со стороны сирийского телекоммуникационного регулятора и финансовой задолженностью его компании, которую он должен погасить", - цитирует ТАСС документ судебного постановления.

Syriatel является крупнейшим оператором мобильной связи в Сирии (70% рынка). По сведениям общеарабской газеты Asharq Al-Awsat, сумма задолженности этой компании перед государством составляет $334 млн. Махлюф ранее в ходе видеоконференции в Facebook выразил готовность оплатить только часть долга ($178,5 млн) и призвал Асада не допустить разорения компании. 50-летний Махлуф попал в 2019 году в список предпринимателей, которым правительство предъявило обвинение в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов в период войны. Прежде он был советником президента Сирии и содействовал проведению либеральных реформ после прихода Асада к власти в 2000 году.