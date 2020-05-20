Брату Башара Асада запретили покидать Сирию
Административный суд Дамаска запретил владельцу компании Syriatel, двоюродному брату президента Башара Асада Рами Махлуфу покидать страну, сообщил правительственный телеканал Syria.
"Гражданину Махлуфу временно запрещен выезд из страны в связи с предъявленным ему иском со стороны сирийского телекоммуникационного регулятора и финансовой задолженностью его компании, которую он должен погасить", - цитирует ТАСС документ судебного постановления.
Syriatel является крупнейшим оператором мобильной связи в Сирии (70% рынка). По сведениям общеарабской газеты Asharq Al-Awsat, сумма задолженности этой компании перед государством составляет $334 млн. Махлюф ранее в ходе видеоконференции в Facebook выразил готовность оплатить только часть долга ($178,5 млн) и призвал Асада не допустить разорения компании. 50-летний Махлуф попал в 2019 году в список предпринимателей, которым правительство предъявило обвинение в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов в период войны. Прежде он был советником президента Сирии и содействовал проведению либеральных реформ после прихода Асада к власти в 2000 году.