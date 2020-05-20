Успех Германии в борьбе с коронавирусом многие считают именно заслугой канцлера. Она с самого начала слушала ученых, не боялась говорить людям правду и признавать собственные ошибки, говорится в записи.

Еще несколько месяцев назад Меркель называли "хромой уткой", а сейчас ее рейтинг быстро растет, написала Deutsche Welle в своем твиттер.

Еще несколько месяцев назад Меркель называли "хромой уткой", а сейчас ее рейтинг быстро растет. Успех Германии в борьбе с коронавирусом многие считают именно заслугой канцлера. Она с самого начала слушала ученых, не боялась говорить людям правду и признавать собственные ошибки pic.twitter.com/ff2g0N8OFj

Проведенные в Германии опросы свидетельствуют, что более половины жителей Германии (56 процентов) считают действующие в стране ограничения оправданными и выступают против дальнейших шагов по их отмене.

Если вызванная коронавирусом чрезвычайность ситуации в той или иной степени сохранится в Германии до осени будущего года, то самые большие шансы одержать победу на следующих выборах были бы снова у консерваторов, и Ангела Меркель легко бы стала в очередной раз канцлером. Однако на пятый срок она решила не идти.

Deutsche Welle отмечает, что Ангела Меркель по-прежнему уверенно лидирует в десятке самых популярных отечественных политиков. На втором месте - Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии и лидер ХСС. Вполне возможно, что именно он станет в 2021 году кандидатом консерваторов в преемники Меркель на посту главы правительства.