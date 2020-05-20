Врачи выявили новое осложнение после COVID-19

В статье врачи описывают случай подострого тиреоидита, или, как его называют еще, воспаления щитовидной железы, у 18-летней девушки, которая переболела коронавирусом.

Итальянские медики выяснили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, может привести к воспалению щитовидной железы. Об этом пишет журнал Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Девушка заразилась COVID-19 от отца. У нее наблюдались симптомы средней тяжести - насморк и кашель, но уже через несколько дней девушка была здорова. Но через короткое время она пожаловалась на ухудшение самочувствия. У нее возникли другие симптомы: повысилась температура, появились боли в шее, при осмотре отмечалось учащенное сердцебиение, болезненная и увеличенная щитовидная железа. Тогда ей поставили диагноз подострый тиреоидит, пишет Корреспондент.net.

"Мы описали первый случай развития подострого тиреоидита, возникшего после COVID-19. Медикам следует знать, что коронавирусная инфекция может проявлять себя и таким образом", - сказал по данному поводу профессор Франческо Латрофа.

По словами ученых, пациентка, у которой обнаружили новый побочный эффект коронавирусной инфекции, не имела до заболевания COVID-19 проблем с щитовидной железой. Они констатируют, что "существует реальный риск проникновения коронавируса SARS-CoV-2 из легких в щитовидную железу".