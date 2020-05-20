Жириновский предложил продать мумию Ленина: бюджет получит «огромные деньги»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением продать мумию Владимира Ленина. Об этом он написал в твиттере. По мнению российского политика, благодаря такой "сделке" бюджет получит огромные деньги, передает РИА Новости.
Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад.— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) May 21, 2020
«Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — заявил Жириновский.