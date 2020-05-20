Леонид Швец, автор haqqin.az 04:15

До 3 ноября, когда состоится голосование на выборах президента США, остается, еще, казалось бы, немало времени, но президент спешит использовать каждую возможность, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Он и до эпидемии коронавируса был в уязвимой позиции, которая требовала агрессивной тактики, чтобы исправить положение, а теперь, когда подорвана американская экономика, стремительно растет безработица и смертность от болезни пока не падает, и подавно. Дональд Трамп, страдающий от того, что карантин не позволяет устраивать его любимые большие митинги, на которых он чувствует себя, как рыба в воде, отправился в штат Мичиган открывать завод Ford.

Мичиган – штат особенный, тут у власти губернатор-демократка Гретхен Уитмер. Ее называют одной из претенденток на место кандидата в вице-президенты при Джо Байдене. Она ввела в штате режим жестких карантинных ограничений, против чего выступают республиканцы и лично Трамп. Мичиган для него важен, поскольку в 2016 году ему удалось переиграть тут Хиллари Клинтон, причем штат проголосовал за кандидата-республиканца в его лице впервые после 1988 года. Во многом эта победа определила результаты всей кампании. Трамп хочет ее повторить. Сделать это будет очень непросто. В США постоянно проводятся опросы, и по ним действующий президент в среднем на 5-7% уступает Байдену. А исследование, которое провели социологи университета Куиннипиак, показало рост отрыва лидера и вовсе на 11%. Двузначные цифры разницы – это для кампании Трампа знак тревоги, который нельзя игнорировать. Как и следовало ожидать, на настроения избирателей повлияло поведение президента во время эпидемии. Опрос проводился не среди всех американцев, а только среди зарегистрированных избирателей. И он показал, что сейчас 50% из них проголосовали бы за Байдена, и только 39% за Трампа. При это лишь 41% одобряет действия президента по борьбе с коронавирусом, а 56% не одобряют. Еще месяц назад соотношение было 46% на 51%, рост недовольства весьма значительный.