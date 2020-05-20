Байден оставляет Трампа позади. Далеко позади наш комментарий
До 3 ноября, когда состоится голосование на выборах президента США, остается, еще, казалось бы, немало времени, но президент спешит использовать каждую возможность, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Он и до эпидемии коронавируса был в уязвимой позиции, которая требовала агрессивной тактики, чтобы исправить положение, а теперь, когда подорвана американская экономика, стремительно растет безработица и смертность от болезни пока не падает, и подавно.
Дональд Трамп, страдающий от того, что карантин не позволяет устраивать его любимые большие митинги, на которых он чувствует себя, как рыба в воде, отправился в штат Мичиган открывать завод Ford.
Мичиган – штат особенный, тут у власти губернатор-демократка Гретхен Уитмер. Ее называют одной из претенденток на место кандидата в вице-президенты при Джо Байдене. Она ввела в штате режим жестких карантинных ограничений, против чего выступают республиканцы и лично Трамп. Мичиган для него важен, поскольку в 2016 году ему удалось переиграть тут Хиллари Клинтон, причем штат проголосовал за кандидата-республиканца в его лице впервые после 1988 года. Во многом эта победа определила результаты всей кампании. Трамп хочет ее повторить.
Сделать это будет очень непросто. В США постоянно проводятся опросы, и по ним действующий президент в среднем на 5-7% уступает Байдену. А исследование, которое провели социологи университета Куиннипиак, показало рост отрыва лидера и вовсе на 11%. Двузначные цифры разницы – это для кампании Трампа знак тревоги, который нельзя игнорировать. Как и следовало ожидать, на настроения избирателей повлияло поведение президента во время эпидемии.
Опрос проводился не среди всех американцев, а только среди зарегистрированных избирателей. И он показал, что сейчас 50% из них проголосовали бы за Байдена, и только 39% за Трампа. При это лишь 41% одобряет действия президента по борьбе с коронавирусом, а 56% не одобряют. Еще месяц назад соотношение было 46% на 51%, рост недовольства весьма значительный.
Такая реакция понятна. Результаты моделирования, осуществленного учеными Колумбийского университета, показали, что если бы карантин был введен на неделю раньше, в США погибло бы на 36 тысяч человек меньше. Если бы это произошло на две недели раньше, то есть с 1 марта – удалось бы сберечь жизни 83% позже умерших. Но еще 9 марта президент Трамп насмехался над опасностью, сравнивая коронавирус с гриппом. Безусловно, эта статистика используется и будет использоваться противниками главы Белого дома против него.
Пока же США продолжают отбиваться от эпидемии. Заболело миллион 560 тысяч человек, умерло больше 93 тысяч, и цифры продолжают расти, причем специалисты все время предупреждают о высокой вероятности за первой волной новых. Надежды Дональда Трампа на то, что американцы до 3 ноября почувствуют облегчение и проникнутся благодарностью к президенту, тают с каждым днем.