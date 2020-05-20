Дмитрий Рой, автор haqqin.az 04:35

МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы. В докладе говорится, что острова, которые в Токио называют «северными территориями» «находятся под суверенитетом Японии». Примечательно, что такой формулировки не содержалось в прошлогодней версии докладе - на фоне японских надежд на выход из тупика в территориальном споре с Россией.

А надежды эти были немалыми. Начиная с 2019 года Япония предлагала свою редакцию компромисса: заключение мирного договора с условием возвращения в той или иной форме двух из спорных географических объектов – Шикотана и островов Хабомаи. И, как категорично утверждают очень хорошо информированные источники в российской и японской столицах - переговоры продвинулись. Вплоть до того, что Москва и Токио уже были готовы подписать соглашение о «совместном управлении территориями» - механизме странном, никогда ранее не виданном, но свидетельствующем, что российские острова де-факто станут японскими. А на упреки внутри страны в «половинчатости» этого соглашения Синдзо Абэ в очередной раз заявил, что «суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курилы). В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности».

Словом, примерно до конца 2019 года «японская партия» развивалась для Москвы весьма благоприятно. Вплоть до того, что была даже создана пусть отчасти и неофициальная, но наделенная серьезными полномочиями управляющая структура, «Координационный комитет», который и должен был вырабатывать совместные механизмы управления. Не говоря уже о том, что лично глава Роснефти Игорь Сечин собирался в начале нынешнего года лететь в Японию, договариваться об объемах инвестиций, которые получит Москва в обмен на постепенную уступку островов. Но внезапно что-то пошло не так, и период «мягкого партнерства» Москвы и Токио подошел к завершению, не дойдя до пика буквально нескольких шагов, трех-четырех подписей в двусторонних документах. Ставка на Абэ и Токио утратила для Кремля свою актуальность. Не вызывает сомнений, что «японский проект», идеологами которого считают Антона Вайно, руководителя администрации российского президента и его первого зама – Сергея Кириенко, задумывался для как инструмент прорыва изоляции России после возвращения ею Крыма. В обмен на постепенный переход под его юрисдикцию двух островов, Токио, «тяжеловес» на международной арене, мог помочь Москве выйти из этой самой международной изоляции и смягчить введенный против нее санкционный режим. Ну а кроме того, Япония могла бы стать модератором в диалоге Кремля с Западом и Соединенными Штатами с целью проведения «новой перезагрузки отношений». Не менее важным было и то, что идеологи проекта, «японская партия» в российском руководстве хотели таким образом несколько диверсифицировать сотрудничество с Пекином, перекос в сторону которого они считают для российской внешней политики, а также экономики не слишком приемлемым. К чему, необходимо заметить, у них было достаточно и оснований, и веских аргументов в продвижении своей позиции перед президентом Владимиром Путиным, у которого к этому времени к Пекину и лично товарищу Си тоже накопились вопросы в отношении принципа, который исповедует руководство КНР в российско-китайских отношениях: «в политике – горячо – в экономике холодно».