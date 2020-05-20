Автор: Редакция haqqin.az 04:46

Пропагандистская машина оппозиции и антиправительственно настроенное экспертное сообщество раскручивает в соцсетях новый «предательский план». Зная, что всё, что связано с Карабахом, неизбежно привлекает повышенное внимание азербайджанской общественности, оппозиция традиционно выпячивает спекулятивный аспект, дабы бросить тень на политику властной элиты. На сей раз речь, не о столь важных аспектах, как активизация переговорного процесса по карабахскому урегулированию и недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном плане урегулирования конфликта, который сегодня уже на столе переговоров, вызвавшее крайнее недовольство армянской оппозиции и ее яростные нападки на премьера Никола Пашиняна. Всплеск очередной онлайн-активности местных фрондеров вызвало не эта решающая для нашей страны ситуация, а одно из соглашений, подписанных четыре года назад во время визита азербайджанской делегации в Иран. Несмотря на, казалось бы, достаточно полное разъяснение подоплеки заключенного в феврале 2016 года между Ираном и Азербайджаном соглашения о проекте строительства на реке Араз двух гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы», которое представили в СМИ экономисты и дипломаты, в частности политолога Фарида Шафиева в haqqin.az, антиправительственно настроенное экспертное сообщество продолжает муссировать так называемую «скандальную часть» проекта, утверждая, что договор, который власти держат в тайне от общественности, открывает прямой коридор в Иран для армянских оккупационных сил, контролирующих ныне азербайджанский участок проекта.

«Спрятан» ли был в самом деле документ?.. Так насколько же соответствует действительности то, что документ, ввиду его неоднозначности, «спрятали» подальше от глаз общественности и правда ли, что заключенное между Азербайджаном и Ираном соглашение о реализации проекта создания водохранилищ на землях, прилегающих к реке Араз, которые наша страна в настоящее время не контролирует, это «акт предательства» национальных интересов, как это утверждают пропагандисты оппозиции? Начнем с тезиса о том, что о соглашении умалчивали и документ был «скрыт от общественности». Да будет известно подозревающим какой-то тайный умысел, этот межправительственный документ не имеет грифа ни «секретно», ни тем более «совершенно секретно» и, как и другие официальные материалы, с 2016 года находится в открытом доступе в единой электронной базе нормативных правовых актов на портале e-qanun. А визит президента Азербайджана в феврале 2016 года в Иран и его результаты подробно освещались государственным информагентством АзерТАдж и другими СМИ. Не говоря уже о том, что министр экономики Азербайджана дал на эту тему развернутое интервью АзерТАдж. Не странно ли, что те, кого днем и ночью не оставляют думы о судьбе о Карабаха и других оккупированных землях, увидели этот документ только по прошествии четырех лет? Разве, по логике вещей, так заботящиеся о правомерности действий правительства в отношении Карабаха и ежеминутно ждущие какой-нибудь подвох, не должны бдительно отслеживать каждое заявление, каждую встречу и комментарий, связанные с оккупированными территориями? Возникла ли прямая коммуникация между оккупантами и Ираном? В другом тезисе оппозиционеров утверждается, что в результате этого соглашения уже построены два моста через реку Араз в направлении оккупированного Джебраильского района, что создало прямую коммуникацию между оккупированными территориями Азербайджана и Ираном. Что ж, рассмотрим и этот «убийственный» аргумент, свидетельствующий о «лицемерии официального Баку». Дело в том, что реализация этих проектов, история которых насчитывает почти полвека, восходит к 1970-м годам. Тогда, в прошлом столетии, между специалистами СССР и Ирана была достигнута договоренность о строительстве и эксплуатации двух гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на пограничной реке Араз (тогда – Аракс). А в декабре 1988-го между СССР и Ираном было подписано соглашение о сотрудничестве при их строительстве и эксплуатации, а еще через год с участием руководства Азербайджанской ССР состоялась церемония закладки фундамента комплекса гидроузлов.

Еще позже, после распада СССР и восстановления Азербайджаном независимости, определенные работы по реализации проекта были продолжены. Так, в первые годы нашей независимости, а конкретно в мае 1992-го Кабмин Азербайджана принял решение № 267 по вопросам строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы». В соответствии с этим решением государственной компании Azerenerjitikinti и институту Bakıhidrolayihə было поручено предпринять комплексные организационные и технические меры для реализации проекта. В распоряжении Кабмина компания Azərenerjitikinti была указана и в качестве заказчика, и в качестве подрядчика и ей были поручены разработка и реализация комплексных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих своевременное строительство гидроузлов, а также своевременный ввод в эксплуатацию плотин. 1992-й, 10 дней после прихода к власти тандема ПНФА–Мусават… В рамках выполнения соглашения, через неделю, 25 мая 1992 года, государственная компания Azerenerjitikinti, уполномоченная правительством Азербайджана, совместно с руководителем водного департамента Восточного Азербайджана Министерства энергетики Ирана, уполномоченным Ираном, подписали соглашение об идентификации и строительстве первичных объектов, которые обеспечат строительство гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы». Соглашение включало среди прочего «строительство двух автомобильных мостов через реку Араз, строительство временных дорог в зоне строительства, строительство постоянных асфальтобетонных дорог в зоне строительства». И в рамках соглашения было начато строительство двух мостов с функцией вспомогательных сооружений. Один из них предназначался для гидроузла «Худаферин», а другой, соответственно, – «Гыз галасы». Церемония открытия вспомогательного моста для строительства плотины «Худаферин», в которой приняли участие официальные лица Азербайджана и Ирана, состоялась в феврале 1993 года. Параллельно с работами на «Худаферин» правительство Азербайджана начало строительство вспомогательного моста для гидроузла «Гыз галасы». По причине оккупации наших территорий со стороны Армении азербайджанские компании полностью прекратили свою деятельность по строительству дамб и возведение моста было завершено Ираном самостоятельно. Постановлением Кабинета министров было предусмотрено заключение рамочного соглашения, включающего в себя права и обязанности сторон, связанных со строительством гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы», а также совместной эксплуатацией и управлением плотинами. Последующие процессы вокруг гидроузлов на Аразе протекали в условиях отсутствия рамочного соглашения. Негативные последствия строительства, продолженного без заключения соглашения После распада Советского Союза и восстановления независимости Азербайджана для продолжения строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» Азербайджанская Республика должна была заключить двустороннее соглашение с ИРИ, определяющее условия строительства, использования и эксплуатации водных и электроэнергетических ресурсов. Однако представляющее независимое государство правительство тех лет дало разрешение на строительство без соглашения. Когда уполномоченные правительственные структуры Азербайджана после оккупации низменного Карабаха приостановили свое участие в строительстве комплексов гидроузлов практически все проектно-сметные и организационно-технические вопросы были согласованы с Ираном, а большинство контрактов - подписаны. При этом рамочное соглашение между двумя странами о совместном строительстве и эксплуатации отсутствовало.

Надо, однако, сказать, что прилегающий к Аразу иранский регион испытывал острую нехватку в водных ресурсах, а потому, располагая решением тогдашних властей Азербайджана, иранская сторона в одностороннем порядке продолжила строительство гидроузлов и после оккупации армянскими ВС азербайджанских территорий. В дальнейшем азербайджанская сторона исходя из сложившейся ситуации настаивала на заключении с Ираном межправительственного рамочного соглашения о строительстве, совместном использовании и управлении, причем с условием, чтобы документ отвечал интересам обеих сторон и определял права и обязательства сторон. После длительных переговоров с Тегераном в феврале 2016 года было подписано соглашение, обеспечивающее такие условия, как право собственности Азербайджана на будущую инфраструктуру, права равного использования воды и электричества, участие и контроль Азербайджана в продолжении строительства, использования и эксплуатации плотин. Данное соглашение является важным международно-правовым документом. Односторонний ли проект, учтены ли интересы Азербайджана? Если верить обвинениям, которые уже с месяц с разной интенсивностью раздаются в адрес азербайджанского правительства, оба проекта по Аразу исключительно односторонние, наносят ущерб национальным интересам. В реальности лица, выдвинувшие эти претензии сами толком не разобрались в истории и сути вопроса. Обвинители почему-то забывают, что Араз - пограничная река, и реализация связанных с ней проектов обусловлена намерением развивать отношения между двумя соседними государствами. Так, к примеру, в первой статье соглашения говорится, что стороны на основе суверенитета, территориальной целостности и интересов двух стран будут совместно работать над продолжением строительства и в дальнейшем совместно эксплуатировать гидроузлы «Худаферин» и «Гыз галасы». Интересы обеих сторон защищают признанные обеими сторонами принципы суверенного равенства. Соглашение было разработано в соответствии с нормами международного права. Таким образом, этот соглашение является документом, полностью отвечающим интересам азербайджанского народа и государства. По всем вопросам, регулируемым соглашением, Азербайджан и Иран осуществляют деятельность на основе равноправия, что также нашло свое отражение во всех положениях данного соглашения. Признание Ираном оккупированных территорий только в составе суверенного Азербайджана, территориальной целостности нашего государства, применении его права собственности и юрисдикции в отношении комплексов «Худаферин» и «Гыз галасы» имеют исключительное значение для обеспечения наших государственных интересов. Здесь, конечно же, последовала бы реплика со стороны оппонентов правительства: «Иран, и так признает территориальную целостность Азербайджана и подчеркивает это в совместных заявлениях, взаимных соглашениях и документах, принятых в различных форматах. Так какая была необходимость в том, чтобы Иран еще раз подтвердил признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана над оккупированными территориями в такого рода соглашении?».

В своих политических декларациях официальный Тегеран неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Важно еще раз подчеркнуть, что реализация суверенных прав на территориях, на которых построены гидроузлы и оккупированных территориях вдоль реки Араз – исключительная компетенция Азербайджанского государства. Другими словами, Азербайджан сумел реализовать свои законные права на основе данного соглашения. Этот документ укрепляет позиции Азербайджана в политических процессах, направленных на обеспечение суверенитета и на оккупированных территориях. Соглашение также укрепляет позиции нашей страны в политических процессах, направленных на обеспечение суверенитета Азербайджана на всех наших оккупированных территориях. В то же время, этот документ - серьезный сигнал, что агрессивной политике Армении вскоре будет положен конец. С уверенностью можно сказать, что Азербайджан освободит все свои оккупированные территории, и мы увидим исключительную значимость данного соглашения и во время восстановления этих территорий. Следующее обвинение заключается в том, что Азербайджан не раз заявлял в международных документах, что не контролирует оккупированные территории и что эти территории используются в качестве «серой зоны» для незаконного оборота наркотиков. Так почему же тогда Азербайджан подписал это соглашение? И на этот вопрос есть рациональный ответ. Заявления, оговорки и даже особые мнения Азербайджана в отношении международных документов, связанных с функциональной деятельностью, вытекающей из объекта международного договора, не должны истолковываться, как отказ от суверенитета. Другими словами, суверенитет Азербайджана над этими территориями сохраняется в любом случае. И в то же время заявления, оговорки и особые мнения к международным документам подразумевают возложение ответственности на страну оккупанта - Армению за противоречащую международным нормам деятельность на оккупированных территория.

Расположение гидроузлов: оказались ли села под водой?.. Критики аразского проекта обвиняют проектировщиков и принявшее их разработку правительство и в том, что выбор места под плотины неудачен. Мол, многие села с азербайджанской стороны могут оказаться под водой. К такому выводу пришли весьма далекие от принципов строительства плотин оппозиционные эксперты только на основании того, что большая часть гидрокомплекса будет на нашем берегу. Справка для незнакомых с историей вопроса: для полного и эффективного регулирования вод реки Араз еще в советское время были возведены каскадные гидроузлы. Проекты «Худаферин» и «Гыз Галасы», являющиеся последним звеном этого гидрокомплекса, были утверждены 50 лет назад после многолетних скрупулезных гидронаблюдений. Экспедиции из профессиональных инженеров и гидрологов в 70-80-х годах прошлого века полностью изучили потенциал реки, топографию территорий, их геологию, экологию и геоморфологию. Лишь после этого были выбраны места расположения гидроузлов, которые были согласованы СССР с Ираном. Вопросы исторических памятников, которые могли остаться под водой, были обсуждены с общественностью и была обеспечена их защита. Также на уровне специальной рабочей группы была согласована сеть жизнеобеспечения инфраструктур, подпадающих под зону водохранилищ, и разница между суммами ущерба, нанесенного сторонам, финансируется на паритетных условиях. Выделял ли Баку деньги на этот проект? Что касается утверждений о том, что азербайджанская сторона взяла на себя расходы по строительству дамб, то и они абсолютно не соответствуют действительности. Из текста соглашения следует, что финансовые расходы сторон на строительство гидроузлов и гидроэлектростанций определяются совместной технической комиссией. И до сих пор никакого решения азербайджанского правительства в связи с оплатой расходов не существует. Сторонами заключенного 23 феврале 2016 года соглашения о сотрудничестве по продолжению строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз и их эксплуатации являются правительства Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран. Согласно документу, сотрудничество основывается на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения к суверенитету и территориальной целостности двух государств. При этом стоит отметить, что эти принципы несколько раз повторяются в тексте соглашения и конкретно отражены как в преамбуле, так и в статье 1 документа. В документе отмечается и важность восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики, в соответствии с требованиями резолюций ООН. Таким образом, в настоящее время сформирована договорно-правовая база реализации строительства и эксплуатации гидрозулов и ГЭС «Худаферин» и «Газ Галасы» в рамках суверенитета и юрисдикции двух стран.