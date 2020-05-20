Лажа и лужа оппозиции под мостом «Худаферин» редакционная статья
Пропагандистская машина оппозиции и антиправительственно настроенное экспертное сообщество раскручивает в соцсетях новый «предательский план». Зная, что всё, что связано с Карабахом, неизбежно привлекает повышенное внимание азербайджанской общественности, оппозиция традиционно выпячивает спекулятивный аспект, дабы бросить тень на политику властной элиты. На сей раз речь, не о столь важных аспектах, как активизация переговорного процесса по карабахскому урегулированию и недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном плане урегулирования конфликта, который сегодня уже на столе переговоров, вызвавшее крайнее недовольство армянской оппозиции и ее яростные нападки на премьера Никола Пашиняна. Всплеск очередной онлайн-активности местных фрондеров вызвало не эта решающая для нашей страны ситуация, а одно из соглашений, подписанных четыре года назад во время визита азербайджанской делегации в Иран.
Несмотря на, казалось бы, достаточно полное разъяснение подоплеки заключенного в феврале 2016 года между Ираном и Азербайджаном соглашения о проекте строительства на реке Араз двух гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы», которое представили в СМИ экономисты и дипломаты, в частности политолога Фарида Шафиева в haqqin.az, антиправительственно настроенное экспертное сообщество продолжает муссировать так называемую «скандальную часть» проекта, утверждая, что договор, который власти держат в тайне от общественности, открывает прямой коридор в Иран для армянских оккупационных сил, контролирующих ныне азербайджанский участок проекта.
«Спрятан» ли был в самом деле документ?..
Так насколько же соответствует действительности то, что документ, ввиду его неоднозначности, «спрятали» подальше от глаз общественности и правда ли, что заключенное между Азербайджаном и Ираном соглашение о реализации проекта создания водохранилищ на землях, прилегающих к реке Араз, которые наша страна в настоящее время не контролирует, это «акт предательства» национальных интересов, как это утверждают пропагандисты оппозиции?
Начнем с тезиса о том, что о соглашении умалчивали и документ был «скрыт от общественности». Да будет известно подозревающим какой-то тайный умысел, этот межправительственный документ не имеет грифа ни «секретно», ни тем более «совершенно секретно» и, как и другие официальные материалы, с 2016 года находится в открытом доступе в единой электронной базе нормативных правовых актов на портале e-qanun. А визит президента Азербайджана в феврале 2016 года в Иран и его результаты подробно освещались государственным информагентством АзерТАдж и другими СМИ. Не говоря уже о том, что министр экономики Азербайджана дал на эту тему развернутое интервью АзерТАдж.
Не странно ли, что те, кого днем и ночью не оставляют думы о судьбе о Карабаха и других оккупированных землях, увидели этот документ только по прошествии четырех лет? Разве, по логике вещей, так заботящиеся о правомерности действий правительства в отношении Карабаха и ежеминутно ждущие какой-нибудь подвох, не должны бдительно отслеживать каждое заявление, каждую встречу и комментарий, связанные с оккупированными территориями?
Возникла ли прямая коммуникация между оккупантами и Ираном?
В другом тезисе оппозиционеров утверждается, что в результате этого соглашения уже построены два моста через реку Араз в направлении оккупированного Джебраильского района, что создало прямую коммуникацию между оккупированными территориями Азербайджана и Ираном.
Что ж, рассмотрим и этот «убийственный» аргумент, свидетельствующий о «лицемерии официального Баку». Дело в том, что реализация этих проектов, история которых насчитывает почти полвека, восходит к 1970-м годам. Тогда, в прошлом столетии, между специалистами СССР и Ирана была достигнута договоренность о строительстве и эксплуатации двух гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на пограничной реке Араз (тогда – Аракс). А в декабре 1988-го между СССР и Ираном было подписано соглашение о сотрудничестве при их строительстве и эксплуатации, а еще через год с участием руководства Азербайджанской ССР состоялась церемония закладки фундамента комплекса гидроузлов.
Еще позже, после распада СССР и восстановления Азербайджаном независимости, определенные работы по реализации проекта были продолжены. Так, в первые годы нашей независимости, а конкретно в мае 1992-го Кабмин Азербайджана принял решение № 267 по вопросам строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы». В соответствии с этим решением государственной компании Azerenerjitikinti и институту Bakıhidrolayihə было поручено предпринять комплексные организационные и технические меры для реализации проекта. В распоряжении Кабмина компания Azərenerjitikinti была указана и в качестве заказчика, и в качестве подрядчика и ей были поручены разработка и реализация комплексных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих своевременное строительство гидроузлов, а также своевременный ввод в эксплуатацию плотин.
1992-й, 10 дней после прихода к власти тандема ПНФА–Мусават…
В рамках выполнения соглашения, через неделю, 25 мая 1992 года, государственная компания Azerenerjitikinti, уполномоченная правительством Азербайджана, совместно с руководителем водного департамента Восточного Азербайджана Министерства энергетики Ирана, уполномоченным Ираном, подписали соглашение об идентификации и строительстве первичных объектов, которые обеспечат строительство гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы». Соглашение включало среди прочего «строительство двух автомобильных мостов через реку Араз, строительство временных дорог в зоне строительства, строительство постоянных асфальтобетонных дорог в зоне строительства». И в рамках соглашения было начато строительство двух мостов с функцией вспомогательных сооружений. Один из них предназначался для гидроузла «Худаферин», а другой, соответственно, – «Гыз галасы».
Церемония открытия вспомогательного моста для строительства плотины «Худаферин», в которой приняли участие официальные лица Азербайджана и Ирана, состоялась в феврале 1993 года.
Параллельно с работами на «Худаферин» правительство Азербайджана начало строительство вспомогательного моста для гидроузла «Гыз галасы». По причине оккупации наших территорий со стороны Армении азербайджанские компании полностью прекратили свою деятельность по строительству дамб и возведение моста было завершено Ираном самостоятельно.
Постановлением Кабинета министров было предусмотрено заключение рамочного соглашения, включающего в себя права и обязанности сторон, связанных со строительством гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы», а также совместной эксплуатацией и управлением плотинами. Последующие процессы вокруг гидроузлов на Аразе протекали в условиях отсутствия рамочного соглашения.
Негативные последствия строительства, продолженного без заключения соглашения
После распада Советского Союза и восстановления независимости Азербайджана для продолжения строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» Азербайджанская Республика должна была заключить двустороннее соглашение с ИРИ, определяющее условия строительства, использования и эксплуатации водных и электроэнергетических ресурсов.
Однако представляющее независимое государство правительство тех лет дало разрешение на строительство без соглашения. Когда уполномоченные правительственные структуры Азербайджана после оккупации низменного Карабаха приостановили свое участие в строительстве комплексов гидроузлов практически все проектно-сметные и организационно-технические вопросы были согласованы с Ираном, а большинство контрактов - подписаны. При этом рамочное соглашение между двумя странами о совместном строительстве и эксплуатации отсутствовало.
Надо, однако, сказать, что прилегающий к Аразу иранский регион испытывал острую нехватку в водных ресурсах, а потому, располагая решением тогдашних властей Азербайджана, иранская сторона в одностороннем порядке продолжила строительство гидроузлов и после оккупации армянскими ВС азербайджанских территорий.
В дальнейшем азербайджанская сторона исходя из сложившейся ситуации настаивала на заключении с Ираном межправительственного рамочного соглашения о строительстве, совместном использовании и управлении, причем с условием, чтобы документ отвечал интересам обеих сторон и определял права и обязательства сторон.
После длительных переговоров с Тегераном в феврале 2016 года было подписано соглашение, обеспечивающее такие условия, как право собственности Азербайджана на будущую инфраструктуру, права равного использования воды и электричества, участие и контроль Азербайджана в продолжении строительства, использования и эксплуатации плотин. Данное соглашение является важным международно-правовым документом.
Односторонний ли проект, учтены ли интересы Азербайджана?
Если верить обвинениям, которые уже с месяц с разной интенсивностью раздаются в адрес азербайджанского правительства, оба проекта по Аразу исключительно односторонние, наносят ущерб национальным интересам. В реальности лица, выдвинувшие эти претензии сами толком не разобрались в истории и сути вопроса. Обвинители почему-то забывают, что Араз - пограничная река, и реализация связанных с ней проектов обусловлена намерением развивать отношения между двумя соседними государствами. Так, к примеру, в первой статье соглашения говорится, что стороны на основе суверенитета, территориальной целостности и интересов двух стран будут совместно работать над продолжением строительства и в дальнейшем совместно эксплуатировать гидроузлы «Худаферин» и «Гыз галасы».
Интересы обеих сторон защищают признанные обеими сторонами принципы суверенного равенства. Соглашение было разработано в соответствии с нормами международного права. Таким образом, этот соглашение является документом, полностью отвечающим интересам азербайджанского народа и государства.
По всем вопросам, регулируемым соглашением, Азербайджан и Иран осуществляют деятельность на основе равноправия, что также нашло свое отражение во всех положениях данного соглашения. Признание Ираном оккупированных территорий только в составе суверенного Азербайджана, территориальной целостности нашего государства, применении его права собственности и юрисдикции в отношении комплексов «Худаферин» и «Гыз галасы» имеют исключительное значение для обеспечения наших государственных интересов.
Здесь, конечно же, последовала бы реплика со стороны оппонентов правительства: «Иран, и так признает территориальную целостность Азербайджана и подчеркивает это в совместных заявлениях, взаимных соглашениях и документах, принятых в различных форматах. Так какая была необходимость в том, чтобы Иран еще раз подтвердил признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана над оккупированными территориями в такого рода соглашении?».
В своих политических декларациях официальный Тегеран неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Важно еще раз подчеркнуть, что реализация суверенных прав на территориях, на которых построены гидроузлы и оккупированных территориях вдоль реки Араз – исключительная компетенция Азербайджанского государства. Другими словами, Азербайджан сумел реализовать свои законные права на основе данного соглашения. Этот документ укрепляет позиции Азербайджана в политических процессах, направленных на обеспечение суверенитета и на оккупированных территориях. Соглашение также укрепляет позиции нашей страны в политических процессах, направленных на обеспечение суверенитета Азербайджана на всех наших оккупированных территориях. В то же время, этот документ - серьезный сигнал, что агрессивной политике Армении вскоре будет положен конец. С уверенностью можно сказать, что Азербайджан освободит все свои оккупированные территории, и мы увидим исключительную значимость данного соглашения и во время восстановления этих территорий.
Следующее обвинение заключается в том, что Азербайджан не раз заявлял в международных документах, что не контролирует оккупированные территории и что эти территории используются в качестве «серой зоны» для незаконного оборота наркотиков. Так почему же тогда Азербайджан подписал это соглашение?
И на этот вопрос есть рациональный ответ. Заявления, оговорки и даже особые мнения Азербайджана в отношении международных документов, связанных с функциональной деятельностью, вытекающей из объекта международного договора, не должны истолковываться, как отказ от суверенитета. Другими словами, суверенитет Азербайджана над этими территориями сохраняется в любом случае. И в то же время заявления, оговорки и особые мнения к международным документам подразумевают возложение ответственности на страну оккупанта - Армению за противоречащую международным нормам деятельность на оккупированных территория.
Расположение гидроузлов: оказались ли села под водой?..
Критики аразского проекта обвиняют проектировщиков и принявшее их разработку правительство и в том, что выбор места под плотины неудачен. Мол, многие села с азербайджанской стороны могут оказаться под водой. К такому выводу пришли весьма далекие от принципов строительства плотин оппозиционные эксперты только на основании того, что большая часть гидрокомплекса будет на нашем берегу.
Справка для незнакомых с историей вопроса: для полного и эффективного регулирования вод реки Араз еще в советское время были возведены каскадные гидроузлы. Проекты «Худаферин» и «Гыз Галасы», являющиеся последним звеном этого гидрокомплекса, были утверждены 50 лет назад после многолетних скрупулезных гидронаблюдений.
Экспедиции из профессиональных инженеров и гидрологов в 70-80-х годах прошлого века полностью изучили потенциал реки, топографию территорий, их геологию, экологию и геоморфологию. Лишь после этого были выбраны места расположения гидроузлов, которые были согласованы СССР с Ираном. Вопросы исторических памятников, которые могли остаться под водой, были обсуждены с общественностью и была обеспечена их защита.
Также на уровне специальной рабочей группы была согласована сеть жизнеобеспечения инфраструктур, подпадающих под зону водохранилищ, и разница между суммами ущерба, нанесенного сторонам, финансируется на паритетных условиях.
Выделял ли Баку деньги на этот проект?
Что касается утверждений о том, что азербайджанская сторона взяла на себя расходы по строительству дамб, то и они абсолютно не соответствуют действительности. Из текста соглашения следует, что финансовые расходы сторон на строительство гидроузлов и гидроэлектростанций определяются совместной технической комиссией. И до сих пор никакого решения азербайджанского правительства в связи с оплатой расходов не существует.
Сторонами заключенного 23 феврале 2016 года соглашения о сотрудничестве по продолжению строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз и их эксплуатации являются правительства Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран. Согласно документу, сотрудничество основывается на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения к суверенитету и территориальной целостности двух государств. При этом стоит отметить, что эти принципы несколько раз повторяются в тексте соглашения и конкретно отражены как в преамбуле, так и в статье 1 документа.
В документе отмечается и важность восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики, в соответствии с требованиями резолюций ООН. Таким образом, в настоящее время сформирована договорно-правовая база реализации строительства и эксплуатации гидрозулов и ГЭС «Худаферин» и «Газ Галасы» в рамках суверенитета и юрисдикции двух стран.
Комментарий к пунктам соглашения
Формат деятельности по строительству и эксплуатации гидроузлов и ГЭС отражен в статье 1 соглашения. Этот формат содержит два нижеследующих элемента.
- Строительство и эксплуатация ведутся на основе интересов, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Ирана. Вопрос находится в рамках суверенных прав двух стран. Территориальной целостности Азербайджана и Ирана не может быть нанесен ущерб, а также не может быть и речи об интересах какой-либо третьей страны.
В соглашении более чем ясно указано, что запрещается передавать физическим или юридическим лицам третьей страны защиту и эксплуатацию водных и энергетических ресурсов гидроузлов и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» (статья 6).
На основании соглашения нынешняя линия государственной границы после заполнения гидроузлов водой будет определена и отмечена на поверхности воды согласованным методом и будет являться государственной границей двух стран (статья 14). Иными словами, координаты государственных границ остаются неизменными, и линия государственной границы будет проходить уже по соответствующей водной поверхности.
- Документ подразумевает совместное участие Азербайджана и Ирана в строительной и эксплуатационной деятельности. То есть ни одна сторона не должна предпринимать односторонних решений без согласия второй стороны.
В первой статье соглашения обговариваются и обязательства иранской стороны по продолжению строительных работ с учетом текущей ситуации на территориях, где расположены гидроузлы и ГЭС, оккупации азербайджанских территорий и фактические возможности азербайджанской стороны в связи с этим обстоятельством, именно на основании данного соглашения. Согласно же статье 9 соглашения, обязательством иранской стороны является обеспечение участия азербайджанских специалистов для контроля за процессом строительства и эксплуатации указанных гидроузлов вплоть до восстановления территориальной целостности Азербайджана в соответствии с требованиями ООН.
Статья 1 также определяет, что единственным основанием для эксплуатации, защиты и использования водных и энергетических ресурсов гидроузлов и ГЭС являются положения данного соглашения. То есть все вопросы решаются исключительно в рамках соглашения, которое основывается на суверенитете Азербайджана и Ирана, и исключается возможность осуществления данной деятельности на основании каких-либо других правил.
В соглашении также отмечено, что комплексное строительство гидроузлов продолжается под контролем азербайджанских и иранских специалистов. А согласно второй статье документа, для выполнения этих задач будет действовать совместная техническая комиссия в составе специалистов из Азербайджана и Ирана.
В соответствии с четвертой статьей соглашения, расходы сторон на строительство также определяются совместной технической комиссией. Подразумевается, что расходы, возлагающиеся на азербайджанскую сторону, будут выплачены Ирану в виде вырабатываемой на ГЭС электроэнергии или другими средствами. Ущерб, нанесенный обеим сторонам в результате строительства, учитывается во взаиморасчётах.
Пятая статья соглашения предусматривает, что ответственность за защиту, использование и сохранность гидроузлов и ГЭС возлагается на стороны в равной степени. В условиях текущей ситуации, до восстановления территориальной целостности Азербайджана, иранская сторона берет на себя эту ответственность за исключением форс-мажорных ситуаций.
Соглашение также содержит в себе конкретные пункты по распределению воды и электроэнергии между двумя странами. Так, согласно седьмой статье, использование водных ресурсов гидроузлов будет проводиться по принципу равноправия, а электроэнергия, производимая на ГЭС каждой из стран, будет принадлежать этой стране.
Объем воды, равный тому, что иранская сторона будет забирать с гидроузла «Гыз галасы», с вычетом естественных потерь, Азербайджан будет забирать с гидроузлов «Миль-Муган» и «Бахрамтепе». Естественно, до появления возможности пользоваться вышеуказанными гидроузлами.
Согласно восьмой статье соглашения, до восстановления территориальной целостности Азербайджана в соответствии с требованиями резолюции ООН электроэнергия, вырабатываемая на ГЭС «Худаферин» и «Гыз галасы» может быть использована только на территории Ирана.
Азербайджанская сторона обладает правом транзитной передачи электроэнергии, вырабатываемой на этих ГЭС на основе взаимной договоренности. В конце каждого года совместная техническая комиссия будет определять азербайджанскую долю выработанной электроэнергии, и будут проведены соответствующие взаиморасчеты посредством согласования тарифов.
Согласно 11-ой статье соглашения стороны подготовят план мероприятий по восстановлению и сохранению исторических Худаферинских мостов. В нынешних условиях иранская сторона в одностороннем порядке, за исключением форс-мажорных обстоятельств берет на себя исполнение этого плана. Расходы сторон на реализацию этого плана мероприятий будут определены совместной технической комиссией, эта сумма будет выплачена Азербайджаном Ирану. В соглашении также прописано, что стороны совместно подготовят документы, необходимые для включения Худаферинских мостов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В статьях 12 и 13 соглашения содержатся вопросы по защите окружающей среды, совместного использования биоресурсов, предотвращения стихийных и техногенных бедствий и ликвидации их последствий. И эти вопросы рассматриваются на основе взаимного согласия сторон или в рамках совместной технической комиссии.
В соответствии со статьей 16 Соглашения в случае возникновения разногласий по толкованию и применению его положений они должны быть урегулированы путем дипломатических переговоров и консультаций в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества между сторонами.
Стоит отметить, что подобный пункт довольно широко используется в международной практике заключения соглашений и договоров. Это дает сторонам необходимую гибкость для урегулирования разногласий, основываясь на собственной воле.
Учитывая, что обязательства по соглашению напрямую связаны с принципами суверенитета и территориальной целостности, в случае предполагаемого нарушения обязательств и невозможности разрешения разногласия путем переговоров и консультаций статья 16 не исключает возможность каждой стороне обратиться к универсальным международным механизмам.