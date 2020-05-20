В Таиланде заявили об «исчезновении» коронавируса

Судя по заявлению местных властей, коронавирус отступил из Таиланда практически без боя. За все время эпидемии здесь были зарегистрированы 3037 зараженных и 56 умерших.

В пятницу пресс-секретарь Центра по борьбе с инфекцией Тхависин Висануйотхин заявил, что рост числа заболевших удалось свести к нулю.

За последение сутки не выявили ни одного случая заражения и ни одного летального исхода. Двое граждан находятся на карантине после возвращения вывозными авиарейсами из Индии и Египта.

При этом с 8 мая были подтверждены всего 46 диагнозов, 20 из которых — у прибыших из-за границы.

Пресс-секретарь признал, что эту информацию нельзя назвать исчерпывающей, имея в виду двоих человек под подозрением. В больницах остается еще 81 пациент с коронавирусом.