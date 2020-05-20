В США запатентовали первый генетический тест на коронавирус

Авторитетная клиника "Альберт Эйнштейн" разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что использовать его начнут с июня. Анализ уже запатентовали на территории США.

Ученые говорят, что тест имеет точность в 100%. Он приспособлен для массовой диагностики: одновременно можно исследовать 1 536 образцов, что в 16 раз превышает стандартное ПЦР-тестирование. Такой генетический тест появляется впервые.

Для исследования будет производиться забор слюны или носоглоточного секрета. Разработка основана на технологии секвенирования нового поколения. Она определяет возможное наличие коронавируса путем анализирования небольших фрагментов ДНК. Чтобы распознавать SARS-CoV-2 этот метод был адаптирован для работы с РНК.