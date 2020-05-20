В Люберцах нашли обгоревший труп бизнесмена из Азербайджана

Как пишет «МК», утром в среду возле забора «Дома творчества» на улице Кирова был обнуржен труп обгоревшего мужчины. Прибывшие на место блюстители закона выяснили, что предшествовало трагедии. Погибший, 50-летний гражданин Азербайджана, был местным предпринимателям — занимался торговлей овощами и фруктами.

Его магазинчик пользовался большой популярностью у местных жителей, которые приходили купить огурцы, помидоры и картошку. Однако пандемия оказала сильное влияние на его коммерческую деятельность.

Мужчина понял, что из-за убытков не сможет восстановить бизнес.

Следователи общались с братом несчастного — мужчина трудится в столице таксистом и именно на него было оформлено ИП. Родственник пояснил, что брат никогда не жаловался на проблемы и долгов у него не было. Все обстоятельства случившегося установлены во время проверки.