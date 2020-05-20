В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители. Возможно, они пополнят ряды Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Al Masdar News.

Министр внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаг заявил, что из российской базы Хмеймим в Сирии вылетело как минимум шесть истребителей МиГ-29 и два истребителя Су-24. При этом он не уверен в том, будут ли они направлены в ЛНА.

21 мая ЛНА пригрозила осуществить в ближайшее время крупнейшую воздушную операцию с возможным участием российских самолетов. По информации министра внутренних дел ПНС Фатхи Башага, Россия отправила Хафтару транзитом через Сирию восемь самолетов. Речь идет о шести МиГ-29 и двух Sukhoi Су-24.