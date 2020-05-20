Трагедия в Огузе: найдено растерзанное тело 12-летнего мальчика
В Огузе обнаружено тело пропавшего подростка, сообщает haqqin.az.
Ранее МЧС распространило информацию о пропавшем жителе села Хачмаз Огузского района. Как сообщается на сайте министерства, поступила информация о пропаже на территории лесного массива близ села Хачмаз 12-летнего Мамедли Джабраила Вусал оглу.
Спасатели Северо-западного регионального центра МЧС, которые были привлечены для поисков, обнаружили в лесу тело растерзанного зверями мальчика. Предполагается, что на ребенка напал медведь. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Будет предоставлена официальная информация.
При каких обстоятельствах ребенок пропал в лесу – неизвестно.
Отметим, что в последнее время из-за безответственности родителей участились случаи гибели детей.