AzEuroTel – оператор связи Baktelecom – уже обеспечил качественными мультимедийными услугами через волоконно-оптические линии около 500 из 1600 квартир и нежилых участков в Государственном историко-архитектурном заповеднике Ичеришехер. В ближайшее время предусматривается полностью обеспечить всю территорию заповедника широкополосными услугами.

ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий ускорило реализацию проекта «Оптика в дом» для обеспечения жителей столицы широкополосными услугами.

В то же время, на улицах столицы – Низами, Ростроповича, Сулеймана Тагизаде, Зяргярпалан, Буньяда Сардарова и Абдуллы Шаига – продолжается процесс обновления старой инфраструктуры связи и перевода на оптическую сеть.

В результате проделанной работы AzEuroTel осуществил перевод более 5 тысяч квартир на оптическую сеть.

Услуга «Оптика в дом», имеющая такие преимущества, как скорость подключения до 100 Мбит/с, бесперебойный интернет, отсутствие зависимости от телефонных линий, оказывается посредством модемов, бесплатно предоставляемых абонентам Baktelecom.

Отметим, что проект «Оптика в дом» реализуется Baktelecom на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть). Технология дает возможность подключиться к услугам телефонной связи, интернета и IPTV через одну оптическую линию.