Коронавирус в Армении: 322 новых инфицированных и 4 умерших за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 5928. Об этом в пятницу сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.
Отмечается, что, по состоянию на 21 мая, в стране было 5606 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 322 новых случая.
Умерли от осложнений коронавируса 74 человека (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, - 28 (плюс 1 за истекшие сутки).
Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 2874. На лечении находятся 2952 человека.