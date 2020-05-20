Коронавирус в Армении: 322 новых инфицированных и 4 умерших за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 5928. Об этом в пятницу сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Отмечается, что, по состоянию на 21 мая, в стране было 5606 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 322 новых случая.

Умерли от осложнений коронавируса 74 человека (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, - 28 (плюс 1 за истекшие сутки).

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 2874. На лечении находятся 2952 человека.