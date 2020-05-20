С 23 мая по этому маршруту будут работать отвечающие стандартам Евро-6 12-метровые автобусы. Это позволит ежедневно перевозить около 30 тыс. пассажиров. Таким образом, число автобусов с безналичной оплатой за проезд достигнет 34.

Отметим, что в ходе проведенных мониторингов было выявлено, что деятельность ООО «Трансконтроль» противоречит правилам пассажироперевозок. В связи с отсутствием производственной базы автобусы не проходят предрейсовый техосмотр, водители не проходят медосмотр и т.д. В связи с этим маршрутом от граждан поступали многочисленные жалобы.

За 103 факта остановки транспортного средства вне остановок, 15 фактов курения водителей за рулем и 20 фактов несоблюдения схемы движения в отношении водителей были применены административные штрафы.

Перевозчик неоднократно был устно и письменно предупрежден, однако мер принято не было.