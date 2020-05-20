Пескова еще не выпустили из больницы

Заразившийся новым коронавирусом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает лежать в больнице. Об этом он сам рассказал ТАСС.

«Пока еще нахожусь в больнице», — сказал Песков.

Накануне жена Пескова — олимпийская чемпионка Татьяна Навка, также госпитализированная с коронавирусом, сообщила, что ее выписали, а сам Песков «идет на поправку».

Напомним, о госпитализации Пескова и Навки стало известно 12 мая. С начала вспышки нового заболевания в России коронавирусом заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минкультуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Мишустин и Якушев уже выписаны из стационара.