В России за сутки коронавирус унес жизни 150 человек

За последние сутки в России зарегистрировано 8894 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), новые пациенты появились в 84 из 85 регионах страны.

Больше всего заболевших в Москве — 2988, Московской области — 824, Санкт-Петербурге — 389, Нижегородской области — 202, Красноярском крае — 150.

За сутки скончались 150 человек, в том числе почти половина — 73 — в Москве.

За весь период, таким образом, зарегистрировано 326 тыс. 448 случаев заболевания, скончались 3249 человек, выздоровели — 99 тыс. 825.