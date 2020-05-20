Обязанности министра культуры перешли к Вагифу Алиеву

Исполнение обязанностей министра культуры Азербайджана поручено заместителю министра. Как сообщает Report, обязанности министра исполняет первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев.

18 февраля 2011 года он был назначен заместителем министра культуры и туризма. С 18 мая 2018 года В.Алиев занимает должность первого заместителя министра культуры.

Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Абульфаза Гараева от должности министра культуры.