Китай хочет стать первой страной в мире, полностью ликвидировавшей бедность

Власти Китая, несмотря на пандемию COVID-19 и ее негативное влияние на экономику, намерены в 2020 году полностью ликвидировать бедность. Об этом говорится в докладе, опубликованном на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 13-го созыва.

В документе подчеркивается, что планируются меры по возрождению сельских регионов и повышение стандартов проживания в них, а также восстановление и развитие производств, ориентированных на ликвидацию нищеты.

«В текущем (2020) году следует в приоритетном порядке стабилизировать занятость и обеспечить народное благосостояние, одержать решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всемерно выполнить задачи полного построения среднезажиточного общества», — приводит ТАСС цитату из доклада.

В документе подчеркивается необходимость усиления борьбы с бедностью в слаборазвитых уездах и деревнях, создания и сохранения рабочих мест для трудовых мигрантов.

В общей сложности, до конца года Китаю надо ликвидировать нищету в более чем 1 тыс. самых проблемных деревень. Таким образом власти намерены выстроить общество средней зажиточности, чтобы КНР стала первым государством в мире, поборовшим на своей территории нищету.