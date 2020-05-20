В Южной Корее и Китае снова рост числа зараженных COVID-19

В Южной Корее продолжается прирост числа заболевших коронавирусом, хотя в конце апреля здесь не фиксировали уже ни одного случая в сутки.

По данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), за последние сутки выявлены 20 новых зараженных и один летальный исход. Девять случаев заражения стали завозными, передает Росбалт.

По последним данным, всего в стране заразились 11 142 человека и 264 скончались.

В Китае за сутки выявили 39 новых случаев заражения, в том числе 35 бессимптомных носителей (все локальные), летальных исходов не было.