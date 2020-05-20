Полиция выявила в Баку нарушивший карантин ресторан
В Баку в поселке Баладжары выявлен ресторан, который оказывал услуги клиентам после 18:00, нарушив правила карантинного режима.
В пресс-службе МВД сообщили, что это ресторан «Булаг», владельцем которого является житель Баку Акиф Сулейманов.
Сотрудники полиции установили, что объект нарушал санитарно-карантинные правила, функционировал подпольно. Всего задержаны и доставлены в 6-е отделение полиции Бинагадинского района восемь человек, в отношении которых составлены протоколы, выписаны штрафы.