Полиция выявила в Баку нарушивший карантин ресторан

В Баку в поселке Баладжары выявлен ресторан, который оказывал услуги клиентам после 18:00, нарушив правила карантинного режима.

В пресс-службе МВД сообщили, что это ресторан «Булаг», владельцем которого является житель Баку Акиф Сулейманов.

Сотрудники полиции установили, что объект нарушал санитарно-карантинные правила, функционировал подпольно. Всего задержаны и доставлены в 6-е отделение полиции Бинагадинского района восемь человек, в отношении которых составлены протоколы, выписаны штрафы.

1428 просмотров