Ильхам Алиев уволил главу Гёйгёля
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении с должности главы ИВ Гёйгёльского района Арифа Сеидова, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении с должности главы ИВ Гёйгёльского района Арифа Сеидова, сообщает АзерТАдж.
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