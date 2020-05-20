Из Турции вернутся еще 174 гражданина Азербайджана

Из Турции в Азербайджан будут доставлены 174 наших соотечественника. Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Анкаре, передает Report.

Отмечается, что рейс будет осуществлен с нового аэропорта Стамбула.

"Среди них есть пожилые, больные, семьи с детьми и находящиеся в тяжелом положении. Рейсом, который осуществят Азербайджанские авиалинии, выполняется эвакуация наших соотечественников, проживающих в турецких городах, включая Стамбул, Анкару, Измир, Анталью, Муглу, Чорум", - сказали в диппредставительстве.

В рамках мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса передвижение по воздушным и наземным границам Азербайджана и Турции временно приостановлено с 00:00 15 марта.