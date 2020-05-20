В Генпрокуратуре с участием руководящего состава коллективу были представлены первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов, заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов, заместитель генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Назим Раджабов.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, выступивший на мероприятии генпрокурор Кямран Алиев пожелал новым сотрудникам успехов в деятельности.

В мероприятии приняли участие бывший первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов и бывший заместитель генпрокурора Намик Аскеров.